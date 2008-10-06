В Москве выбрали Маленькую Мисс России

Девятилетняя девочка из Красноярска с необыкновенным именем Даная Снимщикова завоевала почетный титул "Маленькая Мисс Россия–2008". Детский конкурс проходил в Москве. У каждого ребенка был свой номер, и дети показывали не только умение держаться на сцене, дефилировать по подиуму, но и свое актерское мастерство. Участники конкурса должны были исполнить песню или танцевальный номер. Как пишет "Комcомольская правда", артистичная красавица Даная буквально покорила членов жюри. Ей вручили корону из чистого белого золота стоимостью около 500 000 рублей с огромными голубыми топазами и шикарную норковую шубку с отделкой из песца. Стоит отметить, что драгоценная корона – не переходящая от одной красавицы к другой. Она останется у девочки навсегда. Но главный приз – это возможность представлять Россию на масштабном фестивале Fashion House Internаtional в Лас-Вегасе, который пройдет в январе 2009 года. Также 9-летняя Даная получила приглашение поучаствовать в Российской неделе моды в Париже. Девятилетняя девочка из Красноярска с необыкновенным именем Даная Снимщикова завоевала почетный титул "Маленькая Мисс Россия–2008". Детский конкурс проходил в Москве. У каждого ребенка был свой номер, и дети показывали не только умение держаться на сцене, дефилировать по подиуму, но и свое актерское мастерство. Участники конкурса должны были исполнить песню или танцевальный номер. Как пишет "Комcомольская правда", артистичная красавица Даная буквально покорила членов жюри. Ей вручили корону из чистого белого золота стоимостью около 500 000 рублей с огромными голубыми топазами и шикарную норковую шубку с отделкой из песца. Стоит отметить, что драгоценная корона – не переходящая от одной красавицы к другой. Она останется у девочки навсегда. Но главный приз – это возможность представлять Россию на масштабном фестивале Fashion House Internаtional в Лас-Вегасе, который пройдет в январе 2009 года. Также 9-летняя Даная получила приглашение поучаствовать в Российской неделе моды в Париже.