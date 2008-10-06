Бритни Спирс возомнила себя Матерью Терезой

В последнее время все чаще и чаще в объектив папарацци попадает американская поп-принцесса Бритни Спирс. У господина Огурцова складывается впечатление, что Бритни специально ищет встречи с фотографами, дабы все больше мелькать в журналах и на ТВ. Не поэтому ль она постоянно таскает за собой свою собственную съемочную группу. Как стало известно господину Огурцову, Бритни планирует снять свое реалити-шоу, которое будет доступно на ее web-сайте и, возможно, вскоре можно будет приобрести на DVD. Не поэтому ли мисс Спирс наведывалась к детишкам в школу? И не поэтому ли Бритни нарядилась Матерью Терезой в аэропорту? Неужели во время лечения от депрессии, алкоголизма и наркомании к ней снизошел ангел и наставил на путь истинный? А пока ответы на эти вопросы господину Огурцову получить не удалось, Бритни продолжает «подкидывать работенку» фотографам и журналистам. На сей раз она заявила о том, что к концу года собирается презентовать новый парфюм с нотками вишни и ванили от Бритни и Элизабет Арденн, который предположительно будет называться «Скрытая фантазия».