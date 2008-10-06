ШОК! Брэд Питт хочет упрятать свою жену в психушку

Брэд Питт заставил Анджелину Джоли обратиться к психиатру за помощью. Джоли продолжает страдать от постродовой депрессии после рождения близнецов в июне. Также она не может смириться с изменениями своей фигуры не в лучшую сторону, сообщает ogurcov.com. Понятно, что сначала актриса упиралась – кто захочет признать себя психом – но потом сдалась. Пока семейство оставалось во Франции, доктор из Парижа частенько навещал Анджелину. Сейчас, когда они перебрались в Берлин, врач общается с пациенткой по телефону или при помощи веб-камеры. Помогает ли это улучить аппетит Джоли, пока неизвестно. Ведь говорят, что она едва притрагивается к еде. Как же семейство будет продолжать усыновлять бедных детишек со всех стран третьего мира, если их приемная мама скоро сама может загнуться от голода?