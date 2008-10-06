Бритни Спирс планирует мировое турне в 2009 г.

«Womanizer» - первый сингл из нового шестого студийного альбома Бритни Спирс, стали крутить на нью-йоркской радиостанции «Z100» 26 сентября, и он очень понравился поклонникам певицы. В начале недели она позвонила на станцию, чтобы поблагодарить фэнов за поддержку, и сказала, что планирует мировое турне в 2009 г. Ее последний мировой тур «The Onyx Hotel Tour» в 2004 г. был прерван из-за травмы колена у Бритни. Певица также сказала, что ее очень вдохновило получение 7 сентября трех премий «MTV Video Music Awards», сообщает TopPop.ru.