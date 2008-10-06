Ферги даст концерт в Дубае

Популярная американская певица Ферги (Fergie) даст первый и единственный концерт в крупнейшем городе Объединенных Арабских Эмиратов, Дубаи, сообщает Site UA. 14 ноября этого года на площадке Dubai Media City поп-звезда исполнит композиции из своего сольного студийного альбома «The Dutchess». «Я невероятно рада, что смогу порадовать своей музыкой и своим выступлением поклонников в Дубаи, - заявила Ферги, - Я искренне люблю общаться с аудиторией на моих концертах и с нетерпением жду момента, когда смогу подняться на сцену и порадовать меломанов своим шоу». Напомним, что певица начала свою успешную сольную карьеру, выпустив дебютный альбом «The Dutchess».