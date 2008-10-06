Хитом Недели моды в Париже стало платье с Обамой

В воскресенье завершилась Парижская неделя моды, где ведущие мировые дизайнеры и дома моды представили коллекции весна-лето 2009. Внимание журналистов приковало показанное в пятницу маленькое желтое платье от французского модельера Жана-Шарля де Кастельбажака, на котором был изображен Барак Обама - кандидат в президенты США от Демократической партии, передает AP. Кроме того, узнаваемый портрет появился на вещах американских дизайнеров Кейт и Лоры Малливи, сообщает сайт Americaru.com. Неясно, однако, насколько эти вещи будут популярны весной-летом 2009 года, если Обама проиграет в борьбе за Белый дом. Платье с Обамой - не единственное оригинальное средство агитации, применяемое демократами. На официальном сайте избирательного штаба Обамы действует целый интернет-магазин: футболка с именем кандидата или лозунгом стоит от 10 до 60 долларов, бейсболка - 15 долларов, значок - 3-4 доллара. Кроме того, Обама предлагает своим сторонникам кружки, ручки, сумки, магниты на холодильник и стикеры ("Ветераны за Обаму", "Афроамериканцы за Обаму" и даже "Республиканцы за Обаму"). А ранее добровольцы разработали бесплатное приложение для смартфонов iPhone, который позволяет отслеживать ход предвыборной гонки, делать пожертвования в пользу кандидата и призывать друзей голосовать. До выборов президента США остался всего месяц. По данным последнего опроса, Барак Обама лидирует. Своего соперника, кандидата от республиканцев Джона Маккейна, он опережает на 4%. "Политические" предметы гардероба популярны и в России. Например, в марте нынешнего года в рамках российской недели моды модельер Антонина Шаповалова (по совместительству - комиссар прокремлевского молодежного движения "Наши") представила в своей коллекции женские трусики с надписью "Вова, я с тобой!". С помощью красно-белых трусиков с тесемочками 20-летняя активистка пыталась продемонстрировать любовь к Владимиру Путину и поддержать усилия правительства по борьбе с демографическим кризисом.