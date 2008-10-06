Новый клип Анастасии Стоцкой стартует в «Эксклюзиве»

Сегодня, 6 октября, в программе «Стол заказов» телеканала RU.TV состоится премьера клипа «Этими руками...» певицы и актрисы Анастасии Стоцкой. После этого, каждые два часа в рубрике «Эксклюзив», аудитория канала сможет познакомиться с новым видео популярной вокалистки. Режиссером ролика выступил известный клипмейкер Алексей Дубровин, ранее работавший с Анжеликой Варум, группами «Лицей», «Запрещенные барабанщики», а оператором – Андрей Вакорин, снимавший клипы для Тимати и Сергея Зверева. По задумке режиссера видео не имеет последовательного сюжета, а идея передается через комбинацию различных визуальных пространств – при этом образ певицы при переходе от одной сцены к другой не меняется. Специально для съемок был сооружен огромный стеклянный бассейн, сквозь который была заснята Стоцкая. Благодаря этому приему в клипе воссоздано ощущение съемок под водой. В видео Анастасия находится в зеркальной комнате, предстает на фоне шестиметрового светодиодного экрана с стильным черно-белым видеорядом и строчками из песни «Этими руками...». На артистку обрушивается дождь из «дымных» струй, на которые проецируется изображение. Уникальный «туманный экран» создает удивительный эффект висящей в воздухе объемной видеоинсталляции. «Совсем недавно мы ввели на канале специальную рубрику «Эксклюзив», - говорит исполнительный продюсер телекомпании RU.TV Михаил Кравченко. – В эту рубрику мы приглашаем артистов, которые актуальны и любимы нашими зрителями. Попадание клипа в этот раздел предполагает самую горячую ротацию».