Ксюша Собчак продвигает альбом Эда Шульжевского

Накануне релиза дебютного альбома Эда Шульжевского «Странная жизнь», который состоялся 1 октября на лейбле «Монолит», на популярных ресурсах «Одноклассники» и «ВКонтакте» в официальных группах певца появилось объявление об акции в поддержку альбома. Всем участникам сообщества предлагалось в день выхода диска заменить фото в своих профайлах на изображение обложки пластинки. Оригинальная акция, инициатором которой выступила девушка, зарегистрированная под именем Ксюша Собчак, была активно поддержана поклонниками артиста. На один день обложка альбома Эда Шульжевского вошла в число самых популярных изображений на аватарах пользователей социальных сетей. «Я в курсе акции, но не уверен, что это настоящая Ксюша Собчак, - рассказал Эд. - У меня самого и на «Одноклассниках», и «ВКонтакте» несколько фейковых профайлов. На самом деле я именно как Эд Шульжевский там не зарегистрирован, есть только мои официальные группы. Как бы то ни было, буду рад увидеть Ксению на презентации своего альбома». В дебютный альбом Эда Шульжевского «Странная жизнь» вошли 12 композиций, среди которых уже известные, ротировавшиеся на радио хиты «Я и ты» и «My baby». Презентация альбома состоится 16 октября в ресторане Emporio Cafe.