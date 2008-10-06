Кети Топурия отдала «Душу» поклоннику A’STUDIO

Недавно солистка группы A’STUDIO Кети Топурия столкнулась с неожиданным проявлением фанатской любви. Возле служебного входа в развлекательный комплекс «Метелица», где у группы должен был состояться концерт, к Кети подошел молодой человек и, признавшись, что является давним поклонником A’STUDIO, обратился к певице с необычной просьбой - написать на его предплечье строчку «Где-то в каменном городе плачет душа моя одиноко» из своей любимой песни «Душа». Выполнив желание, Кети обескуражено отправилась на концерт. И каково же было ее удивление, когда через несколько часов после окончания выступления эксцентричный поклонник, чуть не устроив стриптиз прямо посреди Нового Арбата, с гордостью продемонстрировал эти же слова, только уже вытатуированные на его теле. «Меня сложно чем-то удивить, но молодому человеку это действительно удалось, - рассказала Кети Топурия. - Пока мы выступали, он сходил в ближайший тату-салон и буквально «обвел» то, что я написала! Но, несмотря на всю причудливость, надо признать, что такое внимание было даже приятно». Напомним, что песня «Душа» входит в восьмой номерной альбом группы A’STUDIO «905».