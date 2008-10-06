Вишневская и Тишко привезли из Европы новую моду (ФОТО)

Белые тату- последний писк моды среди голливудских звезд. Так называемые "white tatoo" уже появились на телах Кейт Мосс и Линдси Лохан. Теперь же такое тату украсило еще одно звездное тело, но теперь уже в России. На днях Эмилия Вишневская и Владимир Тишко вернулись из романтического путешествия по Европе. Влюбленные побывали во Франции, Испании и Бельгии. И в преддверии свадьбы решили сделать себе одинаковые рисунки символизирующие их любовь. Конечно же, влюбленные выбрали самое подходящее для этого место город всех влюбленных Париж. Эмилия стала одной из последовательниц новой моды и сделала себе белое тату, так как по контракту в модельном агентстве ей нельзя наносить на тело татуировки. Но желание оказалось сильнее запрета, и она сделала себе белый рисунок. Владимир же признался, что обожает делать тату и на плечах у него уже есть татуировки. Да и по контракту ему никто не запрещает их делать. Поэтому тело Владимира украсил черный рисунок. Более того, Владимир признался, что они с Эмилией решили, что их следующая татуировка будет сделана в честь их первенца.