Ирина Салтыкова сама выпустит свой альбом

Ирина Салтыкова выпускает новый альбом «Была ни была». На пластинке представлено порядка 15 композиций, часть которых - это новые версии старых хитов певицы. Среди таких композиций «Серые глаза», «Голубые глазки», «Белый шарфик», «Сокол ясный» и др. Другие композиции уже знакомы поклонникам Ирины по концертам и радиоэфирам. «Это альбом для мои поклонников, чтоб у них был полноценный диск с хорошими песнями», - рассказала корреспонденту InterMedia Салтыкова. Презентацию пластинки Ирина устраивать не планирует. Выпускать диск певица будет самостоятельно.