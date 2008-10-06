Кайли Миноуг нашла себе бойфренда

Известная австралийская поп-дива Кайли Миноуг (Kylie Minogue) появилась на публике с новым молодым человеком. Певица и ее новый кавалер пришли вместе на вечеринку в Париже, посвященную празднованию дня рождения легендарной стриптизерши Диты фон Тиз (Dita Von Teese), сообщает Site UA. Кайли и неизвестный темноволосый мужчина весь вечер не отходили друг от друга и даже держались за руки, позируя фотографам. Напомним, что гламурная дива давно ищет себе бойфренда и после расставания с французским актером Оливье Мартинесом (Olivier Martinez), ни разу не появлялась на публике в компании мужчин.