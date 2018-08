Джонни Депп получит рекордный гонорар за роль Джека Воробья

истории голливудских гонораров побит новый рекорд: 56,5 млн долларов получит американский актер Джонни Депп, если исполнит роль капитана Джека Воробья в четвертой части "Пиратов Карибского моря". Ранее рекордного гонорара удостоился лауреат премии "Оскар" Том Хэнкс, получивший чуть более 51 млн долларов за роль в сиквеле ленты "Код да Вични", сообщают РИА Новости. Первые три части "Пиратов Карибского моря" с участием Джонни Деппа принесли компании Walt Disney около 2,68 млрд долларов. По данным издания The Sun, вероятнее всего, исполнители других ведущих ролей, Орландо Блум и Кира Найтли, в проект не вернутся. Что касается Деппа, то он уже заявлял, что не прочь сыграть в продолжении "Пиратов". По словам источника британского издания, сумма, предложенная Деппу, "непомерная, однако новый фильм не может быть без Джека Воробья". Четвертые "Пираты" - не единственная предстоящая работа Деппа. Недавно звезда Голливуда был также выбран на роль сумасшедшего Шляпника в новой трехмерной картине "Алиса в стране чудес". По словам режиссера картины Тима Бертона, после фильма "Чарли и шоколадная фабрика" актер полностью готов к роли, предполагающей постоянное ношение головных уборов. На главную роль в новой картине режиссер выбрал 18-летнюю австралийку Мию Васиковску, которая дебютировала в сериале "Все святые" и теперь играет в номинированном на "Эмми" сериале HBO "Терапия". Известно, что сценаристом новой сказочной работы о девочке из популярной сказки Льюиса Кэролла выступит Линда Вулвертон, известная своей работой над диснеевским "Королем-львом". Сам режиссер считает, что успех его новой ленты определяет само произведение. Это классика, где все образы абсолютно бесподобны. Именно такие истории и притягивают детей, считает Бертон. Также предполагается, что актер снимется в экранизированных комиксах The Lone Ranger о борце с преступностью времен Дикого Запада. Депп должен сыграть Танто, индейца, друга и соратника "героя в маске". Скорее всего, первыми на очереди у Джонни станут съемки в "Алисе", так как Бартон готов приступить к работе в самые ближайшие месяцы. Затем должен последовать The Lone Ranger - премьеру этого вестерн-комикса в Walt Disney пока что наметили на лето 2010 года. После этого последует и "Пираты Карибского моря-4".