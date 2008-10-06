Обладатель трех премий Грэмми, британский певец и автор песен Seal издает новый альбом, в треклист которого войдут знаменитые песни прошедших лет - «Soul». В состав альбома войдут 11 классических soul-треков Джеймса Брауна (James Brown), Энн Пебблс (Ann Pebbles), Эл Грина (Al Green), Отиса Реддинга (Otis Redding) и других легендарных артистов. Сил окрасил исполнение каждой песни своими вокальными особенностями, а соавтором записи альбома стал знаменитый продюсер и композитор Дэвид Фостер (David Foster).