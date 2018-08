Laura Pausini, претендентка на grammy 2008 представляет свой новый альбом «Primavera in anticipo»

Итальянская поп певица, популярна во многих европейских, латино-американских и средне-восточных странах, известна своим мощным голосом, своими романтическими балладами и песнями о любви. В 2006 году она получила премию Grammy за альбом Escucha в номинации "Лучший альбом жанра Latin". 8 ноября 2007, Лаура выиграла Латинскую Грэмми за лучший альбом 'Yo Canto', продав более 2 миллионов копий по всему миру. Laura Pausini, претендентка на латино-американскую grammy 2008 в номинации «Запись Года»( дуэт с Андреа Бочелли - Dare To Live (Vivere)), представляет свой новый альбом “Primavera in anticipo”. 4 года упорной и кропотливой работы, после выпуска альбома “Resta in ascolto”, в результате дали жизнь новой работе. В ее новый альбом войдет дуэт со знаменитым британским исполнителем Джеймсом Блантом (James Blunt). Артист исполнил свою партию на итальянском и испанском языках.