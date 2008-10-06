Джери Холливел - самый популярный автор детских книг

Известная певица Джери Холливел (Geri Halliwell) была признана самым успешным автором детских книг в 2008 году. В официальном заявлении, сделанном ее публицистом, было сообщено, что всего за пять месяцев бывшей «перчинке» удалось продать более 250 тысяч копий ее детской книги «Ugenia Lavender». Напомним, что Джери выпустила серию книг для детей в возрасте от 7 до 11 лет о приключениях главной героини Юджении Лавандер (Ugenia Lavender). «Книга «Ugenia Lavender» стала самым успешным литературным релизом от писателя-знаменитости в этом году, - говорит представитель сети британских книжных магазинов W H Smith, - Продолжительные продажи этой книги еще раз подтверждают тот факт, что она нравится, как детям, так и их родителям. Благодаря глубокому понимаю и таланту, Джери удалось стать самой успешной писательницей детских книг в этом году». Звезда прокомментировала успешные продажи серии своих книг и призналась, что была «польщена», узнав, что детям понравилось ее творение: «Я невероятно рада тому, что всем понравилась моя история о Юджении, - говорит Джери, - Я также, как и мои покупатели, люблю эти книги и мне приятно осознавать, что я проделала эту работу не зря».