Римляне закидали Джастина Тимберлейка и его подружку помидорами

Джастин Тимберлейк посетил Рим со своей подружкой, актрисой Джессикой Бил. Парочка привлекает к себе внимание журналистов своим откровенным поведением на улицах вечного города. Они ходят в обнимку, громко разговаривают, смеются и целуются у всех на глазах, сообщает Showbiz Media. Но самым роскошным подарком сладкой парочки местным жителям оказался страстный «французский поцелуй», который влюбленные подарили друг другу на публике. Джастин плотно прижался к Джессике и надолго присосался к ней губами – сей интимный жест вызвал бурный шквал эмоций у прохожих. Им свистели, их подбадривали, а кто-то – видимо, от избытка чувств –швырнул в ребят парочкой увесистых помидорин. Но что самое смешное, упитанные овощи, расквасившись о спину Тимберлейка, так и не смогли оторвать его от любимой.