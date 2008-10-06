Бейонс отправится в мировое турне в 2009 году

Известная американская певица Бейонс (Beyonce) планирует отправиться в мировой гастрольный тур в следующем году. Известно, что новое фееричное турне от поп-дивы будет проходить в поддержку ее нового, третьего по счету, сольного альбома, релиз которого состоится 18 ноября этого года на лейбле Music World/Columbia. Весной 2009 года Бейонс порадует поклонников по всему миру своей новой гастрольной программой, а летом того же года ее новое шоу смогут увидеть и жители Америки. Напомним, что 14 октября состоится релиз ее новых двух синглов «If I Were a Boy» и «Single Ladies». Известно, что певица уже успела отснять видеоклипы на две новые композиции, режиссером которых выступил Джейк Нава. Стоит отметить, что 18 ноября в свет выйдет не только оригинальная версия альбома, но и люксовый вариант пластинки, который включит в себя несколько бонусных композиций. На своем официальном сайте в интернете Бейонс ранее заявила, что за последний год записала более 70 новых песен и пока не решила, какие именно композиции войдут в ее новую студийную работу: «Я работала над этим альбомом целый год, - говорит она, - Мне нужно было время, чтобы создать свой уникальный звук. Я вложила в этот проект свое сердце и душу. Это мой ребенок. Это первый альбом, над которым я работала так долго с момента релиза первой пластинки группы Destiny’s Child, когда мне было всего 15 лет. Я записала более 70 композиций и нашла именно то звучание, которое выражает мою сущность. Сейчас я нахожусь на новой стадии в своей жизни и хочу, чтобы благодаря этой музыке люди увидели разные стороны меня, как артиста. Некоторые композиции выражают веселье, танцы, а некоторые затрагивают серьезные и личные темы. Я решила рискнуть. В этом альбоме вся я и я с радостью сообщаю о том, что смогу поделиться с вами этой музыкой 18 ноября». Напомним, что 6 ноября этого года Бейонс исполнит один из своих новых синглов на церемонии MTV Europe Music Awards, которая состоится в Ливерпуле.