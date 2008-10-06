СРОЧНО! Тарантино послал звезду на три буквы

Культовый режиссер не стал церемониться с французской суперзвездой Изабель Юппер, которую поначалу страстно зазывал на одну из главных ролей в свой новый фильм Inglorious Bastards («Бесславные ублюдки»). Первое, что ему не понравилось, – Юппер долго медлила с ответом. Второе – она не пришла на первый разговор, а на второй серьезно опоздала. Известный своим взрывным нравом, он обматерил тетеньку и сказал, что ему глубоко плевать на все ее чины и звания, и, если она не умеет себя вести и не уважает его как личность, им нечего делать вместе. И выгнал Юппер! История тотчас же попала в газеты, и нынче все журналисты высмеивают актрису на все лады. Потерять такого режиссера – глупость, сообщает Showbiz Media. Сам Тарантино расстроился: ему придется тратить время на поиски новой француженки, но он надеется, что в конечном итоге найдет прежде всего «приличного человека, а уж потом – гениальную актрису».