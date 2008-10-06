Жанна Агузарова оскорбила Децла

Как мы уже писали, певица Жанна Агузарова готовит грандиозный концерт-бенефис в рамках шоу «Ты суперстар». Правда, «великое возвращение» натыкается на очередное незапланированное препятствие. Вслед за Аллой Пугачевой, которая так и не смогла простить Агузаровой обиду за резкие высказывания в свой адрес и потому отказалась петь вместе с Жанной, категорически не пожелал с ней выступать Кирилл Толмацкий, известный в российском шоубизнесе как рэппер Децл, сообщает "Желтая газета". Засветиться в шоу «Ты суперстар» с сыном известного продюсера Агузарова договаривалась заранее. Парочка даже выбрала песню – «Посвящение музыкантам», музыку и слова к которой написала сама Жанна. Кирилла Толмацкого заинтересовала эта песня еще и тем, что в ней есть строчки про него любимого. «Слышишь, Децл? Не волнуйся, победим!» – поет Агузарова. Однако дуэту не суждено было состояться. За день до съемок рэппер узнал, что Жанна переделала песню, добавив следующие слова: «Мой маленький друг, мой маленький Децл». Это крайне возмутило Децла, который тут же отказался выйти на сцену. – Какой я маленький? – возмущается Кирилл. – У меня уже сын подрастает! Я отказываюсь быть посмешищем на всю страну! Пусть маленьким будет кто-нибудь другой!