Дита Фон Тиз продвигает... колготки

Пожаловавшая на показ новой коллекции любимого модельера Жана Поля Готье (Jean Paul Gaultier) в Париже во вторник королева бурлеска Дита Фон Тиз (Dita Von Teese) с удовольствием раздавала интервью о своей новой линии белья для Wonderbra и делилась своими впечатлениями от представленных моделей. К приятному удивлению Диты, новая коллекция от французского мэтра кутюра была вдохновлена танцевальной эстетикой, сообщает FashionTime. «Мне так понравились модели, это шоу моей мечты, я увидела в этой коллекции все то, чего обычно жду от моды, - заявила обрадованная Дита, немедленно пославшая своего ассистента сделать несколько заказов. - Я очень люблю театральный стиль». Неоновые колготки, ставшие центральным акцентом коллекции, заслужили особое почтение от мисс Фон Тиз. «Я с детства обожала посещать балетные классы и видеть, как танцоры вдыхают жизнь в то, что на них надето, - рассказала танцовщица. - Колготки с тех пор стали моей главной страстью. Я считаю, что ничто не красит женщину так, как затянутые в блестящий нейлон ноги».