Соня Рикель «следовала своим инстинктам»

Королева французского трикотажа Соня Рикель (Sonia Rykiel) отмечает в этом году 40-летие своей звездной карьеры. Показ новой весенне-летней коллекции на Парижской Неделе моды приурочен к празднованию юбилея, а потому наполнен реминисценциями из разных лет творчества модельера. Соня, по-прежнему великолепно выглядящая даже в свои 78 лет, с удовольствием раздает интервью, рассказывая о том, как совершенно не планировала становиться деловой женщиной, пишет FashionTime. «Я должна была быть матерью, как моя мать, которая не работала. У меня было двое детей - Натали и Жан-Филипп. У моего мужа был маленький бутик. Однажды я хотела купить платье для беременных, но не могла найти ничего приличного и решила сама его сшить, - вспоминает Рикель. - Потом я сшила пуловер, потом брюки. Я спонтанно как-то сочиняли вещи. Когда шел дождь, я шила плащ, когда было холодно, шила теплое пальто. Я следовала своим инстинктам. И вот куда они меня привели». Рикель также сообщила, что всю жизнь мечтала стать писательницей, поэтому отводит время для творчества и по сей день, работая над мемуарами. «Но я вовсе не бизнесвумен. Никогда не умела ею быть, никогда уже и не буду. Зато я очень внимательна и заботлива», - отметила модельер.