Клинт Иствуд: «У Анжелины самое прекрасное лицо на планете»

Известный американский кинорежиссер Клинт Иствуд (Clint Eastwood) считает, что у звезды его новой картины «Подмена» Анжелины Джоли (Angelina Jolie) самое прекрасное лицо на всей планете. Во время интервью с Лиллиан Росс, режиссер обсудил работу Джоли в его новом фильме и признался, что искренне считает актрису одной из самых талантливых личностей в современном мире кино. «Я всегда ценил ее талант, - говорит он, - Иногда ей сложно совладать со своим великолепным лицом, самым прекрасным лицом на всей планете. Но она действительно очень талантливая актриса и это несложно заметить. Она великолепный и очень талантливый человек. «Подмена» - это жестокая реальная история о матери, сын которой возвращается после похищения. Но на самом деле мальчик, которого возвращают – не ее сын. Этот фильм – страшная взрослая история из жизни. Что касается Анжелины, то она профессионально выполнила свою работу и была хорошо подготовлена к съемкам».