Эшли из «Унесенных ветром» был британским агентом

Лесли Хауард, сыгравший Эшли в "Унесенных ветром", был британский агент, который отговорил испанского диктатора генерала Франко вступать во Вторую Мировую на стороне Германии и Италии. По крайней мере, так считает писатель Хосе Рей-Химена, все, в свою очередь, узнавший от бывшей любовницы актера Кончиты Монтенегро. "Испанская Грета Гарбо", как ее в свое время называли, рассказала Рей-Химене всю правду незадолго до своей смерти в возрасте 95 лет в прошлом году, пишет Guardian. Собственно, возможностью выйти на генерала Франко Хауард, которого британское командование направило в Испанию с посланием, был обязан именно ей. Кончита к тому времени успела выйти замуж за Рикардо Хименеса-Арнау, тесно сотрудничавшего с диктатором и отвечавшего при нем за международные отношения. Официально голливудская звезда Хауард прибыл в Мадрид, собираясь посоветоваться с Франко, большом поклонником синематографа, на предмет того, сыграть ли ему Колумба в испанском фильме. При этом актер неглижировал официальными мероприятиями, которые специально для него устраивало британское представительство, чем чрезвычайно злил чиновников. Из Мадрида актер отправился в Лиссабон. Во время перелета оттуда в Лондон самолет с ним на борту был сбит немецким истребителем. Все пассажиры, в их числе Хауард, погибли. Как предполагалось, фашисты посчитали, что на том самолете летел сам Уинстон Черчилль. В числе прочих аргументов приводится и тот, что менеджер Хауарда, покидавший Испанию вместе с ним, чрезвычайно походил на британского премьер-министра комплекцией.