Кевин Бэйкон снимет историю убийцы Линкольна

Кевин Бэйкон подготовит для Showtime сериал "Буты" /Booths, The/ — о двух братьях-актерах, один из которых, Джон Уилкс Бут, 14 апреля 1865 года в ложе театра Форда застрелил президента Авраама Линкольна. Собственно сериал будет посвящен "испорченным отношениям" двух братьев и охватит несколько лет, предшествовавших убийству Линкольна. Родственные узы разладились, помимо прочего, и по причинам политическим, когда будущий ассасин перешел на сторону Южан, сообщает Фильм.ру. Бэйкон выступает исполнительным продюсером. Сценаристы на проект пока не назначены.