В память о Поле Ньюмане Бродвей притушит огни

Сегодня в восемь вечера по местному времени Бродвейские театры на минуту притушат свет в память о скончавшемся на прошлой неделе Поле Ньюмане, сообщает Фильм.ру. Вообще, Ньюман, обладатель голубых глаз, идеального стиля, двух "Оскаров" и просто легендарный актер, прославился в первую очередь благодаря киноролям, но и на театральные подмостки восходил не раз. Дебютировал на сцене он в 1953 году в пьесе Уильяма Инджа "Пикник". Работая над ролью в спектакле, он, кстати, познакомился со своей второй женой Джоан Вудворд. Последний же раз Ньюман поднялся на театральную сцену в 2003 году в Нью-Йорке. Он играл в спектакле Торнтона Уайлдера "Наш город". Роль принесла Ньюману первую номинацию на театральную премию "Тони"; к этому времени актер уже имел несколько десятков кинонаград и номинаций, десять из которых — на "Оскар". Пол Ньман умер от рака в прошлую пятницу. Ему было 83 года.