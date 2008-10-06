Почему Виктория Бэкхем ложится в постель в перчатках

Знаменитая кокетка и модница, преподносящая себя как суперкрасавицу и суперобаяшку, открыла такой интимный секрет о себе самой, что многие отныне засомневаются в блистательности ее образа, сообщает Showbiz Media. Оказывается, Виктория Бэкхем спит в толстых носках и… перчатках! Вот, что она сказала по этому поводу журналистам: «Каждую ночь, прежде чем лечь спать, я покрываю толстым слоем крема стопы и ладони, а затем, чтобы не размазать все это по постельному белью, надеваю носки и перчатки. Это специальный крем, который помогает сохранить молодость и свежесть кожи на проблемных местах!» Интересно, а что думает по этому поводу ее супруг Дэвид Бэкхем?