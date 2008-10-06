Фанаты Савичевой устроили Галкину дебош

Публичные люди, а особенно звезды шоу-бизнеса нередко страдают от чрезмерного внимания фанатов. На этот раз жертвой особо внимательных поклонников стал известный пародист, ведущий проекта "Звездный лед" телеканала "Россия" Максим Галкин. Причем пострадал Максим не от своих воздыхателей, а от фанатов Юлии Савичевой, которая борется за победу в ледовом телепроекте. Ее партнером по ледовым танцам стал Жером Бланшар, с которым певица проводит вместе очень много времени. Юлия не только учится у Жерома кататься на коньках, но и учит своего французского тренера петь. Поклонники творчества Савичевой знали, как много сил отдает певица телепроекту и, видимо поэтому, не скрывая эмоций стали поддерживать свою любимицу. Однако как все чрезмерное, такой всплеск эмоций фанатов не на шутку разозлил Галкина. И немудрено. Ведь поклонники Савичевой едва не сорвали съемки, устроив настоящее шумовое шоу. Они настолько дико и громко скандировали имя любимой певицы, что заглушали речь Максима. Сначала ведущий попытался мудро переждать и продолжить программу, но возмущению Галкина не было предела, когда история с криками фанатов стала повторяться снова и снова. "Кто-нибудь успокойте, в конце концов, фанатов Савичевой", - требовал ведущий. – "Так же невозможно работать, покричали и хватит, у нас брак по звуку идет. Они срывают съемочный процесс!" Испугавшись за своих поклонников, Юля в буквальном смысле слова, отбросила коньки и обратилась к фанатам с просьбой не шуметь. Слова любимой певицы подействовали на молодых людей куда лучше, нежели угрозы Галкина. Но на этом съемочные радости телеведущего не закончились. После выступления Димы Билана фанаты певца встали с трибун и направились к выходу. "Что происходит?", - негодовал Галкин. "Мне передали, что если вы уйдете, то Билан лично настучит вам по голове, а я в свою очередь, возьму биту и кину ее в фанатов Савичевой". На нешуточные и жаркие страсти на льду пресс-служба телеканала "Россия" отреагировала спокойно. "Ну, повозмущался Максим и что такого? Мы всегда рады фанатам на трибунах", - прокомментировал ситуацию Дням.Ру Максим Кранин, сотрудник пресс-службы канала.