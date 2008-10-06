ШОК! Родители запретили Бритни Спирс заниматься сексом

Родители Бритни Спирс, под опекой которых она находится по решению суда, запретили певице заниматься сексом в течение 6 месяцев: заботливые «предки» опасаются, что дела любовные помешают ее восстановлению, сообщает Showbiz Media. Как сообщил изданию Now источник, близкий к семейству Спирс, родители Бритни «чувствуют, что она вот-вот добьется новых успехов, и поэтому не хотят, чтобы на ее пути возникли препятствия». Напомним, что Бритни Спирс получила три награды VMA в этом году. Родители Бритни наложили вето на интимную жизнь дочери вскоре после того, как бывший бойфренд певицы, фотограф Эднан Гэлиб, заявил о намерении продать пикантное видео с ее участием.