«Кунг-фу панда 2» обзавелась названием и датой выхода

В принципе, сиквел "Кунг-фу панды" уже ни для кого не новость, но теперь у него есть официальные дата выхода и название. И оно, кстати не "Восстание павших" или "Кунг-фу панда: Спасение", а вовсе "Пандамониум" /Pandamonium/. Да, так называется программа Animal Planet, посвященная пандам, и, нет, продюсерам "Панды", кажется, не стыдно. Выйти сиквел должен 3 июня далекого 2011 года. По продолжит изучать искусство кунг-фу и следовать указаниям древнего пророчества. Роли снова озвучивают Джек Блэк и Анджелина Джоли. Снимать будут в 3D. Режиссером назначили Дженнифер Ю Нельсон, принимавшую деятельное участие в первой "Панде". Пока же выходит DVD, куда в доп. материалы попала самостоятельная история под названием "Секреты яростной пятерки".