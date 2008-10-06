Робби Уильямс помирился со своим лейблом

Британский певец Робби Уильямс, в январе 2008 года отказавшийся работать над записью нового альбома по причине недомолвок с владельцем лейбла EMI, решил пойти на примирение со звукозаписывающей компанией. Выход новой пластинки Уильямса запланирован на 2009 год, сообщают BBC и Gigwise.com. Конфликт между бывшим участником Take That и главой EMI Гаем Хэндсом возник в связи с тем, что, по мнению певца, руководство лейбла неспособно обеспечить альбому хорошие продажи, сообщает Lenta. Менеджер Уильямса Тим Кларк сообщил, что певец уже записал несколько композиций. "Я встречался с Робби на прошлой неделе. Он сыграл нам кое-что, и это было здорово. У него получится по-настоящему хороший альбом", - заявил Кларк. Представитель Уильямса опроверг слухи о том, что Робби записывает пластинку, посвященную инопланетянам. Информацию о том, что певец намерен выпустить альбом об НЛО, Кларк назвал "чепухой".