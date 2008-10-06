Мартин Скорсезе вернет Роберта Де Ниро в лоно мафии. Paramount Pictures наняла Стива Зэйллиана ("Гангстер", "Банды Нью-Йорка") написать сценарий по книге "Я слышал, ты красишь дома", посвященную киллеру, которого считают виновным в гибели профсоюзного лидера Джимми Хоффы (тело его так и не нашли), сообщает Фильм.ру. Скорсезе будет снимать. А Де Ниро сыграет Фрэнка "Ирландца" Ширана, того самого киллера от мафии. Автор книги Чарльз Брандт, работая над материалом, даже свел знакомство со своим героем незадолго до его смерти в 2003 году, и Ширан признался, что это все он, и Хоффу убил и расчленил тоже он. Всего же за годы трудовой деятельности Ширан, как считается, отправил в лучший мир более 25 человек. Кстати, название на бандитском сленге означает своего рода позывные для киллеров и отсылает к их свойству оставлять пятна крови на стенах и полу. В принципе, из всего сказанного выше достаточно запомнить, что Скорсезе и Де Ниро снова вместе.