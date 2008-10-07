Дэнни Бойл нашел режиссера «28 месяцам спустя»

Не так давно мы цитировали Дэнни Бойла ("На игле"), который размышлял, то ли ему экранизировать "Угонщиков" Тэрри Пратчета, то ли снимать еще один сиквел своих "28 дней/недель спустя", сообщает Фильм.ру. Оказалось, что продолжение зомби-хоррора в планах у него действительно имеется (правда, снова ничего официального). Называться оно будет, как и предполагалось, "28 месяцев спустя". Но вот снимать его будет не сам Бойл, а другой англичанин по имени Пол Эндрю Уильямс. Для него хоррор станет третьим полным метром. Предыдущий называется "Коттедж" и тоже хоррор, правда, не про зомби: в хуторской глуши незадачливые похитители дочки гангстера сталкиваются со спятившим и изуродованным фермером-маньяком.