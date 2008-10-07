MOON Records представляет новый альбом Жорыка DELIева

7 октября 2008, 11:24

В новый альбом Жорыка Делиева вошло 9 песен, среди которых дуэт со знаменитыми «Запрещёнными Барабанщиками», совместная песня с Наташей Пивоваровой, а также 2 ремикса. Альбом, как всегда, у Делиева, со сногсшибательным юмором, угарным дурачеством, покрытым невероятно глубоким философским смыслом. Для фанатов маэстро и рядовых слушателей. Если дебютный альбом Георгия Делиева «Хулиган с большой буквы» (2005 г.) вызвал у многочисленной армии его поклонников удивление: «Как, он еще и певец, и музыкант?». А спустя полтора года выход второго альбома «Дубда» еще больше поразил, теперь уже фанатов его музыкального творчества, своим многообразием причудливых аранжировок и философски-стебных текстов. Чего же ожидать от третьего альбома? Руководствуясь даром нестандартного видения мира, творческой интуицией и неуемным желанием сочинять и петь, Георгий Делиев снова ломает все музыкальные стереотипы! И на этот раз с еще большим драйвом! Георгий вновь выступает в качестве автора музыки и текстов, а также солиста и гитариста. Названием нового альбома Жорыка DELієва стала одна из песен «Небесный поезд» и посвящается он памяти Наташи Пивоваровой – потрясающей певице, экс-солистке группы «Колибри», режиссеру и актрисе, идеологу и продюсеру проекта «Модный дом» и просто удивительному человеку, с которой Георгий дружил долгие годы, хотя и виделся редко. Летом 2007-ого Георгий с Наташей задумали записать альбом, или, хотя бы пять-шесть песен, которые тут же начали репетировать. В конце августа Наташа приехала в Одессу, где они записали песню «Диалог». А спустя месяц Наташа погибла в автокатастрофе, так и не услышав законченного варианта. Песня, конечно же, о любви и, конечно, ироничная. Длинная получилась – девять с половиной минут, а скорее это три песни в одной. Первая часть в стиле реггей, вторая – панк-рок, а третья – эдакий разгильдяйски-разгуляйский хипповский психо-хард. Взаимная симпатия и дружба с известной российской группой «Запрещенные барабанщики» тоже оставила свой яркий след в альбоме в качестве совместной песни «Картопелька», кстати, исполненной на «українській мові». Зажигательный стебный рок-н-ролл про бандеровца Петра Приходько, который украл в родном колхозе мешок картошки, и что из этого вышло. Остальные песни записаны в составе группы «Мастеркласс», с которой Георгий работает последнее время все «живые» концерты: Георгий Делиев – вокал, гитара, хулуси Виктор Плахтий – гитара-соло, вокал Павел Григорьев – бас-гитара Александр Пономарев – ударные Екатерина и Дарья Амирджановы - бэк-вокал Сравнительно небольшой инструментальный состав, тем не менее, создает очень сочное и плотное звучание, благодаря студии «KRUZ». «Небесный поезд», пожалуй, единственная медленная, философская серьезная песня. Остальные наполнены мощным рок-н-рольным оптимизмом, от которого ноги сами пускаются в пляс. А остроумная философская лирика вызывает желание вновь и вновь слушать эти, казалось бы, незамысловатые песни. Всего в альбоме девять оригинальных песен, общей длительностью – 50 минут. А так же добавлены бонусом два ремикса, сделанные известными музыкантами Алексеем Большим и Алексеем Ткачом. По словам Делиева, все представленные в «Небесном поезде» песни были придуманы и написаны им в различных уголках земного шара. Поэтому дизайн альбома пронизан образами, напоминающими путешествия. К диску также прилагается постер с новой картиной Георгия. В поддержку выхода альбома уже снят клип на одну из новый песен «Сила воли», который начал ротироваться по украинским телеканалам. Кроме того, Г.Делиев с группой «Мастеркласс» ведет насыщенную концертную деятельность. Так, 22 ноября презентация нового альбома пройдет в киевском клубе «Докер паб». До этого были драйвовые выступления во многих клубах Украины и России, на рок-фестивалях «Чайка», «Фортеця», «Крок у майбутнє», «Гоблин-шоу» и др.

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