Звезда «Дома-2» Ольга Бузова осталась без одежды

Кражи из автомобилей - настоящее бедствие для владельцев машин и один из самых распространенных видов преступлений. Из авто злоумышленники крадут все, что попадется под руку. И все чаще жертвами краж становятся артисты и известные медийные персоны. Неудивительно: украсть у творческих людей что-либо из автомобиля просто, быстро и практически безнаказанно. Ведь обычно звезды погружены в свои творческие размышления и не замечают, что творится под собственным носом. Жертвой воров стала и популярная участница проекта "Дом-2" Ольга Бузова. Bоры проверили и унесли все ценное, что лежало в багажнике звездного авто, сообщают Дни.ру. А там был, ни много ни мало, целый чемодан вещей, купленных ею в известных фирменных магазинах. Напомним, что Бузова провела в Германии больше месяца, совершенствуя немецкий язык и живя в обычной немецкой семье. "Я так скучала по России, так рвалась на родину, но не успела приехать, как меня тут же ограбили", - тяжело вздыхает Ольга Бузова. Отметим, что Ольга Бузова является жительницей Санкт-Петербурга. И именно в культурной столице участница телевизионного проекта "Дом-2" обнаружила пропажу. Очаровательная блондинка предполагает, что ограбили ее на трассе Москва-Петербург, когда она отлучилась, чтобы заправить свою машину на местной бензоколонке. В Северную столицу Бузова ехала, чтобы похвастаться новыми вещами перед лучшей подругой. "Я была просто в шоке, увидев, что в багажнике нет моего чемодана, - жалуется Ольга. – А там были такие дорогие туфли, юбки, топики, кроссовки и джинсы, и все от известных брендов! И сам чемодан тоже очень дорогой. Я ужасно расстроена, у меня просто нет слов".