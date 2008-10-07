У Шер проблемы со здоровьем

Мы уже писали о загадочной болезни, сразившей Джанет Джексон. Из-за нее певица вынуждена была перенести несколько концеров. Шер, к сожалению, занемогла тоже, и отменила шесть шоу в Лас-Вегасе. В казино Cesar's Palace, где она должна была выступать, утверждают, что у певицы астvатический бронхит, однако представительница дивы эту информацию опровергла. По ее словам, у Шер развился так называемый "синдром лас-вегасского горла". Игорная столица Америки, как вы знаете, возведена посреди пустыни, так что воздух там сам по себе очень сухой, а это, естественно, очень плохо отражается на нежных связках вокалистов. Известный вегасский колумнист Норм Кларк, между тем, напоминает, что владельцы Caesars в свое время потратили миллионы долларов на установку особого увлажнителя воздуха в концертном зале "Колизей". Это было сделано специально для "долгоиграющей" серии шоу Селин Дион. В итоге, канадка,вроде бы,на горло не жаловалась, а вот Шер этот суперувлажнитель, судя по всему, не помог. Однако же певица непременно выступит в Вегасе, вот только уже в следующем году.