41-летняя Памела Андерсон разделась (Откровенные ФОТО)

Карьера Памелы Андерсон не сложилась бы так удачно, не появись она еще в юные годы на страницах журнала Playboy. Знаменитая блондинка участвовала в пикантных фотосессиях для мужского издания 13 раз и до сих пор остается преданной идеям создателя журнала Хью Хефнера. Даже в 41 год Памела не постеснялась еще раз обнажиться для Playboy. Правда, на этот раз речь не шла об очередных фотоснимках. Андерсон появилась полностью голой на вечеринке в честь 82-го дня рождения Хью Хефнера, сообщают Дни.ру. Актриса, на которой не было ничего, кроме туфель на высоких каблуках, вынесла для именинника праздничный торт. Кстати, на вечеринке в Лас-Вегасе также присутствовали сразу три подруги жизни Хефнера - Холли Мэдисон, Бриджит Марквардт и Кендра Уилкинсон. На самом деле празднование дня рождения Хью Хефнера состоялось еще полгода назад, но только сейчас телевизионщики решились выдать запись в эфир. Спорные части тела были целомудренно подретушированы, но и в таком отцензурированном виде запись впечатляет. Впечатлился и сам именинник. По словам очевидцев, при виде обнаженной Андерсон на удивленном лице Хефнера появилась самая большая улыбка, на которую он только был способен. К чести Памелы Андерсон стоит отметить, что она и после 40-летнего юбилея остается в хорошей форме. Недавно звезда призналась, что мечтала бы снова сняться в Playboy, пишет Daily Mail. По словам Памелы, 13 не очень подходящее число, и ей хотелось бы поучаствовать и в 14-й фотосессии. Кто знает, возможно, Хью Хефнер пойдет навстречу пожеланиям модели-ветерана. Основатель Playboy и Памела Андерсон уже много лет остаются хорошими друзьями. ФОТО: «Соленый огурец».