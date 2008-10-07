СРОЧНО! У Ильи Лагутенко родилась дочь

У солиста группы “Мумий Тролль” Ильи Лагутенко родилась дочь. Девочку ему подарила 23-летняя жена Анна Жукова. Это второй брак Лагутенко, Илья и Анна поженились зимой во время путешествия в Кейптаун. Свою женитьбу они не афишировали, впервые с обручальными кольцами их увидели в марте на премьере фильма “День радио”. От первого брака с Еленой Тройновской у 39-летнего Ильи Лагутенко есть 20-летний сын Игорь. Вместе с Игорем Илья и Анна около месяца назад уехали в Лондон, где и дождались рождения девочки. Кстати, Лондон считается одним из самых лучших мест для родов, по крайней мере в среде отечественных артистов. Среди многих там рожала и Кристина Орбакайте. — Спасибо за поздравления! — поблагодарила “МК” мама Ильи Елена Борисовна, она подтвердила факт рождения внучки. — Нам сегодня с самого утра все звонят, поздравляют! Но пора оставить Илюшеньку в покое и перестать говорить о его личной жизни, — предложила она. Однако нам стало известно, что счастливый отец новорожденной девочки отменил все свои выступления, записи и съемки до декабря месяца ради того, чтобы быть первые дни жизни дочери рядом с ней. Правда, малышке придется тяжеловато, так как Лагутенко планирует провести это время не только рядом с девочкой, но и в дорогих его сердцу местах, а это, насколько нам известно, Владивосток и Рига. Так что вполне возможно, что дочери Лагутенко с самого рождения придется привыкать к дальним перелетам.