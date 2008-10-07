Пьяная Лолита запихнула девятерых в одну машину

Вчерашней ночью певица и телеведущая Лолита Милявская лишилась последних комплексов. Отгуляв на приеме по случаю 15-летия НТВ, в компании семерых крепко выпивших приятелей и водителя звезда отправилась в известный клуб в районе Китай-города - догулять. Рядовая, казалось бы, ситуация, если бы не тот факт, что все 9 человек находились... в одной машине. Вчера в Манеже состоялось празднование 15-летия НТВ. У представителей канала, которые, кажется, родились в останкинских коридорах, время летит с чудовищной скоростью: только вчера отмечали 10 лет... Организаторы позаботились о том, чтобы обеспечить на мероприятии охрану, достойную парада победы в юбилейный год. Еда, закуски, спиртное - все по высшему разряду. Культурная программа была достойна самого своенравного канала страны - гостей в этот вечер развлекали интеллектуальные рокеры из «БИ-2», после чего на сцену приземлилась марсианка Жанна Агузарова. Впрочем, ярче других звезд в этот вечер блистала несравненная Лола. Видимо, устав и прогладившись с дороги, певица по приезде сразу налегла на мясные закуски и спиртное. Ее личная программа вечера продолжилась зажигательными танцами с друзьями. Теледива настолько разошлась, что ей пришлось снять туфли - оставшуюся часть праздника певица стояла босиком. Милявской так понравился праздник, что она оставалась в Манеже до последней минуты, пока организаторы не попросили ее удалиться. Время было далеко за полночь, но шумная компания, которая сопровождала Лолиту, требовала хлеба и зрелищ. После недолгих обсуждений приятели решили ехать в ресторан. Машина, к сожалению, была одна. Милявская не привыкла искать легких путей: вместо того, чтобы «поймать» второе авто, друзья умудрились поместиться в одно. - Прыгайте в багажник, если места не хватит, - говорила Лолита. Друзья приняли ее слова буквально. Через несколько минут вся гурьба уже мчалась на высокой скорости по ночной Москве к любимому ресторану, где всегда рады. Чем могла закончиться такая халатность - одному Богу известно, но пьяному море по колено. Каково было удивление людей стоящих у ночного заведения, когда из остановившегося авто вышло 9 человек! Один из них, кстати, по габаритам занимал место троих, пишет life.ru. Поступок Милявской претендует на призовое место в конкурсе «А вам слабо?!».