«Маленькой Мисс России» досталась корона из чистого золота

На международном фестивале моделей и талантов Fashion House International, проходившем в Москве с 28 по 30 сентября, девятилетняя девочка из Красноярска Даная Снимщикова получила один из главных титулов "Маленькая Мисс Россия - 2008" и гран-при конкурса "Little Miss World - Russia". Как рассказали в модельном агентстве Elite-Models, на конкурсе юные участницы дефилировали по подиуму, показывали свои таланты и актерское мастерство. "У каждого ребенка был свой номер, - рассказывает Ольга Прохоренко, PR-менеджер модельного агентства Elite Models, - участники должны были исполнить песню или танцевальный номер". Маленькой модели, одержавшей победу, досталась корона из чистого золота с голубыми топазами стоимостью около 500 тыс. рублей и норковая шубка с отделкой из песца. Кроме того, Даная получила право представлять Россию на Fashion House Internаtional в Лас-Вегасе и приглашение принять участие в Российской неделе моды в Париже. Победительница спела песню на английском языке и сплясала эстонский танец. "Все девочки были очень красивые, а выбрали меня! Я спела на английском и сплясала эстонский танец, - объяснила свою победу новоиспеченная победительница. - Теперь поставлю корону на видное место и буду любоваться", - пообещала она. Еще один житель Красноярского края Кирилл Скрипник был заявлен на конкурсе в двух творческих номинациях, получил первое место и золотую медаль за "Актерское мастерство". Кроме того, он получил золото в номинации "Маленький модельмен" и серебряную медаль за вокальные данные, выступив с песней о маме. В этом году Кирилл уже получил титул "Маленький король мира-2008". Теперь мальчика ждут новые конкурсы. Ему вручили сертификат на право представлять Россию на Fashion House International в Лас-Вегасе. Он также станет ведущим детского кинофестиваля "Кинотаврик", который ежегодно проходит в Сочи. В числе победительниц оказались еще две девочки из Красноярска: Екатерина Рафикова, выступившая как модель - она стала первой вице юной королевой России - 2008 и получила серебряную медаль за прекрасное выступление в номинации "Маленькая модель", а также Елизавета Баумгертнер, которая завоевала первое место в номинации "Фотомодель".