ШОК! Светская львица Пэрис Хилтон исчезла

Пэрис Хилтон прославилась не только как наследница сети отелей Hilton. В конце концов, наследницей отельной империи считается не только она. Пэрис же с юных лет удивляла общественность своим образом жизни, оказываясь повсюду сразу и неизменно привлекая к себе всеобщее внимание. Звезда скандальных и рекламных роликов, реалити-шоу Simple Life, певица, актриса и просто любительница шумных вечеринок известна во всем мире. Однако теперь прежняя светская львица Пэрис Хилтон исчезла. На ее месте появилась хозяйственная домоседка, которая вместо бурных возлияний в клубах предпочитает готовить для своего возлюбленного вкусные ужины. "Весь мой образ жизни теперь стал другим, - объяснила Пэрис в эфире шоу Эллен ДеДженерес. - Мы сейчас и правда не ходим больше так много по тусовкам, если только это не нужно для работы. Я чувствую себя как взрослая". Повзрослеть 27-летней Пэрис, несомненно, помогли чувства к нынешнему бойфренду Бенджи Мэддену. Парочка встречается уже семь месяцев, и их оказалось достаточно для разительных перемен в характере Хилтон, пишет Us Weekly. Говорят, Бенджи не нравилась манера общения подруги с мужчинами, и у влюбленных были даже серьезные конфликты из-за привычного флирта Пэрис на вечеринках. Судя по всему, теперь проблемы позади. "Когда у тебя нет парня, все по-другому, потому что хочется гулять с подружками и веселиться, - говорит Хилтон. - Но когда у тебя отношения и когда ты влюблена, больше нет смысла тусоваться, потому что ты хочешь быть вместе и заниматься обычными вещами". "Я думаю, я впервые в отличных отношениях с парнем, которому я доверяю и который прекрасно со мной обращается и никогда бы меня не обидел", - добавила Пэрис.