Анита Цой спелась с офицерами

В октябре 2008 года при поддержке Правительства Москвы стартовал всероссийский проект «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», инициаторами которого выступили ветераны легендарного подразделения войск спецназа «Альфа» Алексей Филатов и Геннадий Соколов и заслуженная артистка РФ, президент благотворительного фонда «Анита», учредитель премии «Сердце» Анита Цой. Основная цель программы – привлечь внимание общества, граждан многонациональной России к необходимости объединиться, чтобы защитить детей – будущее страны – от террористического насилия и отдать долг памяти погибшим в спецоперациях. Начало проекта ознаменовалось записью новой композиции Аниты Цой совместно с офицерами «Альфы» под названием «Возвращайтесь!». «Я написала песню, которую мы решили исполнить вместе с Алексеем Филатовым и Геннадием Соколовым, – рассказывает Анита Цой. – Сейчас мы активно работаем над ней в студии. Эта композиция станет лейтмотивом всего 2009 года, во время которого пройдут акции проекта «Помнить, чтобы жизнь продолжалась». Время проведения «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» выбрано неслучайно: в 2009 году страна отметит несколько памятных дат: 5-летие трагедии в Беслане, годовщина грузино-осетинского конфликта и 35-летие группы «Альфа». В рамках акции запланированы мероприятия в Москве, Буденовске, Кизляре, Владикавказе, Буйнакске, Волгодонске, Каспийске, Ставрополе, Беслане и многих других городах, пострадавших от терактов. Центральной акцией проекта станет телемост между этими городами, который состоится 3 сентября 2009, в день антитеррора. «Помнить, чтобы жизнь продолжалась» – это гражданская акция неравнодушных людей – тех, кому дороги их собственные семьи и земля, на которой они живут, – отмечают Анита Цой и боевые офицеры группы «Альфа». – Москва, столица России, сама трижды подвергалась атакам террористов, и именно здесь берет старт проект, призванный напомнить людям обо всех трагедиях, об ответственности за жизнь тех, кто не может защитить себя сам, о том, что может сделать каждый, чтобы эти несчастья не повторялись. Помня и скорбя о погибших, надо во имя жизни заботиться и поддерживать тех, кто остался в живых, чтобы каждый гражданин многонациональной России знал: мы все в ответе за жизнь и счастье наших детей».