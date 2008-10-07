20 октября- Дворец Спорта , 21.10 – Дворец Украина, концерт Кристины Агилеры. Начало 19:00

В это трудно поверить, но в Киев, в рамках гастрольного тура, едет самая успешная и сексуальная певица современности, одна из самых ярких мировых суперзвезд – очаровательная Кристина Агилера. Певица, автор песен, актриса, продюсер, парфюмер – еще не все грани ее таланта. Кристина Агилера проявила себя весьма успешно во всех сферах своей карьеры. Она сотрудничала с известными исполнителями, такими как Херби Хенкок, Андреа Бочелли, Шоном «Дидди» и совсем недавно с легендарным Тони Бернетт. Покоряя все ТОП-чарты со своим третьим альбомом «Back To Basics», дебютировавшим в августе 2006 года, она стала самой продаваемой певицей. «Я люблю экспериментировать в музыке и моде, - говорит Кристина. – Разработка собственного парфюма – это начало моей новой деятельности». В январе 2008 года Агилера родила своего первенца – сына Макса Лирона Братмана. Нет сомнения, что материнство - это новый яркий период в жизни Кристины. Провокационный дебютный сингл «Dirty» в стиле зажигательного фанка вышел вместе с такими песнями, как «Beautiful», «Can't Hold Us Down» и «Make Over». Она получила первую награду Грэмми в 2001 году за «Lady Marmalade» (Лучшее совместное поп - произведение), в 2003 году - награду за «Beautiful» (Лучшее женское поп - исполнение). На разогреве у певицы обещают выступить Настя Каменских и Потап.