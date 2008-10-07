Иракли станет рэпером

Ираклий Пирцхалава и друг певца Сереги Dino MC47 решили объединить свои творческие усилия и записать совместную композицию. Являясь отличными приятелями и коллегами, ребята решили создать дуэт. Идея первоначально пришла Иракли и он поделился ею с рэпером, дав послушать трэк, на который предложил Тимуру записать свой рэп. «Мне однозначно понравилась идея Иракли попробовать сделать что-то совместное, - комментирует Dino MC47. – Послушав его новую песню, я сразу понял, что из этого получится мега вещь!» Правда, следует заметить, что у Dino осталось совсем мало времени, на написание своей части трэка. Дело в том, что исполнители решили сделать премьеру песни уже 9 октября в рамках сольного концерта, который Dino готовит в клубе «Бархат», а до этого момента нужно сделать много работы. Ираклии также верит в успешность предстоящего дуэта: «Я любил и люблю экспериментировать в творчестве, и всегда рад сотрудничеству с талантливыми людьми, к которым, безусловно, отношу Dino MC47. Я уверен, что получится отличный материал, который совсем скоро смогут все услышать на радиостанциях страны».