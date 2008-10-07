Семейство Спирс: все беды - в прошлом

Мать Бритни Спирс выразила уверенность, что все проблемы, преследовавшие ее семью, наконец, остались в прошлом. 53-летняя Линн наслаждается ролью бабушки и предвкушает триумфальное возвращение ее старшей дочери Бритни на вершины хит-парадов. Вот что она рассказала в интервью People.com: "Вещи, что происходят сейчас, просто удивительны! Похоже, все налаживается! Времена имеют свойство меняться, и в этом году все хорошо. Я очень счастлива тем, к чему мы пришли. Я нахожу удовольствие во всяческих маленьких радостях. Гуляю с внуками, хожу за покупками с Джейми Линн, потому что Мэдди так быстро вырастает из своей одежды!" А ведь совсем недавно все было совсем не так радужно. Брит потеряла право опеки над собственными сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом, и вскорости после этого попала в больницу с психическим расстройством. Затем Джейми Линн огорошила маму известием о своей беременности... Но сейчас дела у сестер пошли в гору: Брит взяла себя в руки, получила право чаще видеться с детьми, да и вкарьере все отлично, ведь она, как вы помните, завоевала три трофея на вручении премий VMA, Джейми родила очаровательную дочурку Мэдди. Речь в разговоре зашла, разумеется, и о книге Линн "Сквозь шторм", и Линн выступила в собственную защиту, заметив, что вовсе не была такой уж ужасной матерью: "Был у меня такой малеький идеальный план. Но вы не можете во всем контролировать своих детей, не можете контролировать общество. Так что вы просто делаете все, что можете". Не знаю, не знаю! По-моему, контролировать детей - это одно, а учить их тому, что есть хорошо, а что плохо, - совсем другое. Потому что если научил толково, то и контроль особый не нужен! А в остальном, дай-то бог, чтобы у них все и дальше было в порядке! И как все-таки приятно, писать о Спирсах что-то доброе. а не очередную скандальную весть.