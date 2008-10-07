Анжелина Джоли рассказала о бессонных ночах

Известная кинозвезда Анжелина Джоли (Angelina Jolie) посетила премьеру своей новой картины «Подмена», где нашла несколько минут для мини-интервью с американским журналом People. Актриса призналась, что невероятно счастлива и, несмотря на ночи без сна, чувствует себя отлично: «Все отлично, - говорит она, - Мы, конечно, лишены сна, но на несколько ночей в неделю мы приглашаем няню и наслаждаемся здоровым сном. Я забочусь о своих детях и продолжаю кормить грудью, так как считаю, что это полезно не только для них, но и для женского тела, которое таким образом восстанавливается. Я чувствую себя прекрасно и я очень счастлива, что мои дети здоровые и спокойные». Анжелина также призналась, что в настоящее время она и ее партнер Бред Питт (Brad Pitt) решили повременить с усыновлением детей и сконцентрироваться на воспитании своих малышей.