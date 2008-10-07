Солисты «Челси» устроили гей-оргию

Солисты группы «Челси» шокировали новосибирских поклонников своими откровениями на тему любви и секс-меньшинств. Сразу после концерта ребята так расшалились, что их шутки плавно перетекли в откровенную пошлость. - Поскольку мы являемся гражданами мира, то нормально относимся ко всем, в том числе и к геям, - манерно заявил фанатам Денис Петров, усевшись на край стола. - Если ты гей, то это совсем не означает, что ты не являешься человеком. Как поется в знаменитой песне, «музыка нас связала». В этот момент к Денису подошел Арсений Бородин, который, накинув на голову платок, нагнулся перед коллегой и начал изображать движения, отдаленно напоминающие оральный секс. Общее настроение решил поддержать и гитарист коллектива. Засунув под майку надутые воздушные шарики, он подошел к Дэну и начал к нему приставать. Певец вошел в раж и неожиданно для всех повалил друга на пол, изображая половой акт, пишет Life.ru. - Ребята, прекратите, - сквозь истеричный смех попросил Арсений Бородин. - Нас же могут папы увидеть! - В общем, как вы поняли, абсолютно неважно, какой ты ориентации, - продолжил Арсений. - Самое главное - верить в то, что делаешь. И оставаться хорошим человеком. Мы вас любим.