Диана Арбенина покажет секретные съемки из домашнего архива

Группа "Ночные Снайперы" сегодня снимет клип на песню "Прекрасных дней". Съемки ролика на эту композицию, уже активно звучащую в радиоэфирах, пройдут в одном из отелей в центре Москвы. Надо заметить, что это первый игровой клип «Ночных Снайперов» после большого перерыва. Зимой 2005 года в Москве снимался клип на песню "Куба", а затем фильмография "Ночных Снайперов" пополнялась роликами или сделанными на основе концертов и home-video ("Актриса", "Кукуруза"), или снятыми в Киеве ("Светофоры", "Морячок"). Основные участники клипа - музыканты "Ночных Снайперов" - Диана Арбенина, Иван Иволга, Дмитрий Горелов, Андрей Титков и Дмитрий Максимов. Действие развернется в фешенебельной гостиничном номере, где у каждого музыканта будет своя весьма неожиданная роль. Однако что именно будут делать солистка и музыканты в фешенебельном отеле, и как их действия "смонтируются" с песней пока держится в секрете. Идея ролика и ее максимальное воплощение принадлежат самой Диане Арбениной. Помогать ей будет оператор Роман Васьянов, чьей камерой были сняты фильмы "Охота на пиранью", "Тиски" и главный сюрприз наступающего Нового года - фильм "Стиляги" режиссера Валерия Тодоровского. Кроме того, значительную роль в клипе будут играть уникальные архивные видеоматериалы Дианы, снятые за много лет ее отцом. Будущие зрители ролика увидят крошечную Диану - такой, какой ее снимал на любительскую камеру Сергей Иванович в 70-е годы.