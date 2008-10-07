Выбран самый красивый мужчина мира

Во второй раз за историю конкурса мужской красоты "Mister World Mundial 2008" победителем становится бельгиец: недавно завершившийся в Перу конкурс выиграл 19-летний Йохен Вертессен, сообщает РИА Новости. В финал конкурса прошли участники из 25 стран, но самым красивым был признан бельгиец Йохен Вертессен. Кроме основного приза к титулу Вертессена был добавлен еще один - "мужчина с самой красивой улыбкой". Хотя конкурс "Mister World Mundial" не так популярен, как конкурсы красоты среди женщин, но все же привлекает много внимания публики. Между прочим, когда-то в этом конкурсе победил будущий губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Мужские конкурсы красоты ориентированы больше на силовые элементы соревнования. (бодибилдинг). Ежегодно в США проходит конкурс среди профессиональных бодибилдеров "Мистер Олимпия". К примеру, Арнольд Шварценеггер семь раз становился его победителем.