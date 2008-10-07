Алисса Милано презентовала спортивную коллекцию одежды

Известная голливудская актриса Алисса Милано (Alyssa Milano) презентовала свою новую спортивную линию модной одежды TOUCH. Звезда посетила развлекательный комплекс Universal Citywalk, где отметила выпуск своей первой коллекции одежды, сообщает Site UA. Алисса присоединилась к таким известным кинозвездам, как Миша Бартон (Mischa Barton), Хейди Монтаж (Heidi Montag) и Рейчел Билсон (Rachel Bilson), которые также стали создателями модных брендов по доступным ценам. Напомним, что рынок моды с каждым годом пополняется коллекциями от знаменитостей, которые пользуются невероятной популярностью среди модниц и модников.